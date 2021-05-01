Студія Вашингтон. У Європарламенті приготували санкції проти Росії

Сьогодні у Студії Вашингтон. Яку ціну заплатить Росія за повторне вторгнення в Україну? Нова постанова Європейського парламенту. Держсекретар США Ентоні Блінкен вже наступного тижня відвідає Україну. Вікторію Нуланд схвалили на посаді заступниці Держсекретаря з політичних питань. Детально про припиння видачі неімміграційних віз для подорожей, окрім дипломатичних, посольством США у Москві.