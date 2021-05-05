Студія Вашингтон. Хто у США пропонує гроші, як стимул зробити вакцину?

Сьогодні у Студії Вашингтон. Підсумки переговорів G7: Із чим Блінкен вирушив в Україну? Атлантична Рада: Чи працюють економічні санкції, які Захід наклав на Росію? Свідоцтво про щеплення – чи вважається це документом, чи це просто формальність? США готується дозволити використання вакцини Pfizer проти Ковід-19 для дітей, віком 12-15 років.