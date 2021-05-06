Студія Вашингтон. В Європі старували масштабні військові навчання
Сьогодні у Студії Вашингтон. Підсумки саміту: Велика сімка має узгоджену позицію щодо Росії, і солідарна з Україною у протистоянні російській агресії, яка є зовнішньою загрозою. Незалежна Наглядова рада компанії Facebook підтримала блокування акаунту колишнього президента Дональда Трампа. Рівень народжуваності у CША впав на 4% - чому причина шестирічного тренду? Нові важливі дані про потепління Америки опублікувала адміністрація США з окенів та атмосфери.
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Студія Вашингтон. Заяви у Лондоні на підтримку України
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Студія Вашингтон. У Європарламенті приготували санкції проти Росії
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квітень 29, 2021
Студія Вашингтон. Звіт Дому Свободи: головне про Україну
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