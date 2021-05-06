Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. В Європі старували масштабні військові навчання

Студія Вашингтон. В Європі старували масштабні військові навчання
Embed
Студія Вашингтон. В Європі старували масштабні військові навчання

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00
Direct link

Сьогодні у Студії Вашингтон. Підсумки саміту: Велика сімка має узгоджену позицію щодо Росії, і солідарна з Україною у протистоянні російській агресії, яка є зовнішньою загрозою. Незалежна Наглядова рада компанії Facebook підтримала блокування акаунту колишнього президента Дональда Трампа. Рівень народжуваності у CША впав на 4% - чому причина шестирічного тренду? Нові важливі дані про потепління Америки опублікувала адміністрація США з окенів та атмосфери.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG