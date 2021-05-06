Блінкен: Вашингтон розгляне запит Києва щодо надання додаткового озброєння. Відео

У день візиту Держсекретаря Блінкена до України, Американський Фонд Маршалла обговорював наскільки реалістично для України є зараз отримати План дій щодо членства у НАТО і від чого залежить це рішення. В інтерв’ю нашим колегам з Радіо Свобода, Державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, що рамках двосторонньої співпраці, Вашингтон розгляне запит Києва щодо надання додаткового озброєння.