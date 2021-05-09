Відгородитися від проблем: Чи варто американцям добудовувати захисну стіну на кордоні з Мексикою? Відео

55% американців, згідно з опитуваннями, схвалюють роботу нового президента Джо Байдена за перші сто днів перебування при владі. Найвищу оцінку Байден отримав за боротьбу з пандемією КОВІД-19. Одну з найнижчих, за імміграційну політику. Джо Байден, зупинив будівництво захисної стіни на кордоні з Мексикою, щоби зупинити нелегалів та контрабанду наркотиків. Байден вважає її спорудження марнотратством. Голос Америки побував у прикордонній зоні в штаті Аризона і дізнався, що місцеві мешканці думають про стіну.