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Відгородитися від проблем: Чи варто американцям добудовувати захисну стіну на кордоні з Мексикою? Відео

  • Голос Америки
Відгородитися від проблем: Чи варто американцям добудовувати захисну стіну на кордоні з Мексикою? Відео
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Відгородитися від проблем: Чи варто американцям добудовувати захисну стіну на кордоні з Мексикою? Відео

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55% американців, згідно з опитуваннями, схвалюють роботу нового президента Джо Байдена за перші сто днів перебування при владі. Найвищу оцінку Байден отримав за боротьбу з пандемією КОВІД-19. Одну з найнижчих, за імміграційну політику. Джо Байден, зупинив будівництво захисної стіни на кордоні з Мексикою, щоби зупинити нелегалів та контрабанду наркотиків. Байден вважає її спорудження марнотратством. Голос Америки побував у прикордонній зоні в штаті Аризона і дізнався, що місцеві мешканці думають про стіну.

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