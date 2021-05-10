Головний посил президента США на засіданні "Бухарестської дев’ятки". Відео

Президент Румунії Клаус Йоганніс закликав НАТО посилити присутність військ Альянсу у країнах Східного флангу на засіданні країн так званої «Бухарестської дев‘ятки». Йоганніс зазначив: порушив це питання, зокрема, і в розмові з президентом США Джо Байденом. Попри те, що до Бухарестської девятки входять країни Східного Флангу НАТО, до віртуального саміту цього разу приєднався і американський президент. У своїй промові він наголосив на відданості більш тісній співпраці із союзниками у Східній Європі, Балтійському та Чорноморському регіонах та привітав можливість обговорити зусилля Альянсу щодо майбутніх зароз під час саміту НАТО.