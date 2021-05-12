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Що відбувається у США через нестачу пального. Відео

Що відбувається у США через нестачу пального. Відео
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Що відбувається у США через нестачу пального. Відео

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Після нещодавньої атаки на Колоніальний трубопровід у декількох американських штатах зростає дефіцит пального. Зокрема, через панічну закупівлю американцями бензину. Губернатори Вірджинії, Джорджії, Північної Кароліни та Флориди оголосили надзвичайний стан через цю ситуацію. Влада намагається заспокоїти споживачів, заявляюючи, що браку ресурсів нема, у самій компанії обіцяють повністю відновити поставки до кінця тижня, а експерти аналізують, хто має нести відповідальність за кібератаку і як запобігти цьому у майбутньому.

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