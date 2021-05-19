Чистий законопроект про невизнання анексії Криму прийняли у американському Конгресі. Відео

"Акт про невизнання анексії Криму – це ключовий законодавчий акт, який забороняє уряду США робити будь-які кроки чи інші дії, які б могли сприйматися як те, що Сполучені Штати визнають претензії Росії на Крим", - голова Комітету з міжнародних справ Палати Предстваників Ґреґорі Мікс. Комітет з закордонних справ Палати представників Конгресу США схвалив резолюцію, в якій закріплюється політика США щодо невизнання анексії Криму Росією.