США сподіваються на міцне партнерство з Україною в морі

Сполучені Штати Америки сподіваються на місце партнерство з Україною в морі, повідомило посольство США в Україні у твітері.

«У Національний день мореплавства США, який у Сполучених Штатах відзначають сьогодні, ми хочемо пригадати нещодавній візит катера берегової охорони США «Гамільтон» до Одеси та сподіваємось на продовження міцного партнерства між ВМС та морською охороною США та України», – зазначили в посольстві.

10 травня американський корабель USCGC Hamilton зайшов до порту Одеси. Він став першим за 12 років кораблем Берегової охорони США, який зайшов у Чорне море і дістався одеського порту.