Британський міністр оборони назвав Росію «загрозою номер один»

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес назвав дії Росії "загрозою номер один" для безпеки Великобританії. В інтерв'ю The Telegraph він заявив про те, що Росія регулярно направляє військові кораблі до британських берегів, і звинуватив Москву в тому, що ряд її операцій спрямований безпосередньо проти Великобританії.

Міністр також заявив, що російський підводний човен в минулому році був помічений в Ірландському морі - це перший підтверджений подібний випадок, у всякому разі за останні багато років. Крім цього підводного човна, до берегів Великобританії в 2020 році наближалися сім російських військових кораблів.

Газета відзначає, що зазвичай російські військові кораблі знаходяться в Північному морі або проходять через протоку Ла-Манш. Іноді їх супроводжують британські кораблі. За словами Воллеса, російські судна "кружляють вздовж усього узбережжя".

"Ми намагалися знизити напруженість, використовували різні методи, але в даний момент, поки Росія не змінить свій підхід, важко передбачити, до чого все це може призвести", - сказав міністр, додавши, що сучасна Росія - це країна, яка несе відповідальність за загибель людини в Солсбері. Мова йде про британську громадянку, яка померла в 2018 році після отруєння отрутою "Новачок", який раніше імовірно російські агенти використовували проти колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.

За словами Воллеса, Великобританія повертається на світову сцену як одна з провідних за своїм військовим потенціалом держав. Нещодавно в свій перший похід вирушив новий авіаносець британських ВМС "Квін Елізабет".

Раніше Росія була названа урядом Великобританії "головною загрозою на державному рівні" в першому огляді оборонної та міжнародної стратегії, випущеному після виходу країни з Євросоюзу. В огляді Росія визнана "ворожою державою", що представляє в такому вигляді загрозу Великобританії. Причинами названі готовність Москви здійснювати вбивства своїх супротивників на території королівства і регулярні порушення британських кордонів російськими військовими.