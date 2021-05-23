У США та Європі закликають до додаткових санкцій проти режиму Лукашенка через приземлення літака RyanAir

Американські та європейські політики та правозахисники засудили насильне приземлення у Мінську пасажирського літака RyanAir та затримання одного з пасажирів, білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

“Лукашенко та його режим сьогодні знову продемонстрували зневагу до міжнародної спільноти та її громадян. Фальсифікуючи загрозу бомби і надіславши винищувач Міг-29, щоб змусити авіалінії RyanAir приземлитись в Мінську, аби заарештувати журналіста за політично вмотивованими звинуваченнями - це небезпечно та огидно”, - написала у Твітері посолка США у Білорусі Джулі Фішер.

“Актом тероризму” вважає інцидент у Білорусі колишній радник Білого дому з питань національної безпеки Александр Віндман.

“Хороший ланцюг подій у Білорусі. Так, те, що уряд Білорусі змусив приземлитись літак RyanAir, аби заарештувати опонента, є порушенням прав людини. Так, це був терористичний акт. Це також порушення міжнародних норм із серйозними наслідками для важливих національних інтересів США”, - зазначив у Твітері Віндман.

До санкцій щодо Білорусі закликає американський конгресмен-республіканець від штату Мічиган Пітер Мейєр.

“Це кричуще порушення, яке заслуговує на осуд та сильніші санкції щодо Білорусі”, - написав законодавець США у Твітері.

Сенатор від Демократичної партії Крис Мерфі заявив:

“Таке нахабне, жорстоке порушення міжнародного права не може лишитись без наслідків. Чому, наприклад, будь-які комерційні перевізники мають літати над Білоруссю після після цього?”

“Викраденням на замовлення уряду” назвала інцидент у Білорусі американська політична оглядачка та письменниця Енн Епллбаум.

“Уряд Білорусі примусив приземлитися комерційний літак, що пролітав над їхньою територією, з метою, щоб заарештувати опозиційного журналіста. Це викрадення на замовлення країни”, - написала у Твітері дослидниця Епплаум.

Прем’єр-міністри Польщі та Греції Матеуш Моравецький і Кіріакос Міцотакіс закликали Європейську раду на засіданні 24 травня розглянути нові санкції проти білоруського режиму.

«Я закликав президента Єврокомісії розширити завтрашній порядок денний і обговорити негайні санкції проти режиму Лукашенка. Викрадення цивільного літака є безпрецедентним актом державного тероризму. Це не може залишатися безкарним», – написав у твітері глава польського уряду Моравецький.

Президент Литви заявив, що Європа може відмовити літакам з Білорусі сідати у європейських країнах, якщо білоруський повітряний простір визнають небезпечним. Про цю заяву повідомив у Твітері редактор європейського бюро Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа Рікард Йожвяк.

Міністерство закордонних справ України заявило 23 травня, що вважає затримання журналіста Романа Протасевича «черговою атакою на свободу слова з боку білоруської влади» і вимагає звільнення затриманого.

23 травня літак авіакомпанії Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса над територією Білорусі, змушений був приземлитися у Мінську, у звязку із повідомленням про бомбу на борту. До летовища прибула саперна служба, однак вибухових пристроїв не виявили.

Для супроводу комерційного пасажирського літака Білорусь підняла в небо винищувач МіГ-29. Після приземлення білоруські поліцейські затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича, який перебував на борту.

Роман Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку», колишній головний редактор телеграм-каналу NEXTA,

Білорусь оголосила оголосила Протасевича у міжнародний розшук через звинувачення в організації масових заворушень, розпалюванні соціальної ворожнечі, а також «групових дій, які грубо порушують громадський порядок». Він також внесений до так званого «Переліку організацій та фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності».