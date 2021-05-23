Російське судно «Фортуна» приступило до прокладання труб для газопроводу «Північний потік - 2» в водах Німеччини, повідомили в неділю представники проекту з посиланням на Управління водних шляхів і судноплавства Німеччини.

Проект газопроводу з Росії до Німеччини в обхід України викликав і викликає критику з боку США, які наполягають, що він посилить залежність Європи від російського газу.

«Фортуна» та інші судна, що беруть участь в проекті, внесені до списку санкцій США.

«Всі роботи виконуються відповідно до наявних дозволів», - йдеться в заяві керівництва проекту, направленій по електронній пошті.

«Фортуна», яка раніше укладала труби в водах Данії, буде працювати в німецьких водах з 22 травня по 30 червня.

Кремль стверджує, що проект вартістю 11 мільярдів доларів, очолюваний російської державною енергетичною компанією «Газпром», носить комерційний характер.

В неділю Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти російських компаній та 13 суден, які беруть участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2».

Як і пропонував Держдепартамент США, під санкції підпадають російські Морська рятівна служба, «Мортранссервіс», Самарський теплоенергетичний майновий фонд, «Коксохімтранс».

Серед суден, щодо яких запроваджено санкції, спеціалізовані судна «Академік Черський», «Капітан Беклемішев», «Умка», «Юрій Топчев», «Нарвал» та інші.

У Кремлі наразі не коментували запровадження Сполученими Штатами нових санкцій.

Держдепартамент раніше запровадив санкції проти оператора газопроводу Nord Stream 2 AG і глави компанії Маттіаса Варніга. Однак, ці санкції були відразу припинені. Глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен заявив, що це зроблено «в національних інтересах США».

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