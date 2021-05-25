Час-Тайм. Байден проведе зустріч з Путіним 16 червня у Женеві
В ефірі Час-Тайм. Білий Дім оголосив, що президент Байден проведе зустріч з президентом Путіним 16 червня у Женеві. Президент США назвав "ганебним" та "обурливим" інцидент із примусовою посадкою літака компанії Ryanair в Мінську і арешт журналіста Романа Протасевича. Низка європейських авіакомпаній вже оголосили, що не літатимуть над Білоруссю. Що змусило білоруського диктатора піти на такий зухвалий крок - страх чи безкарність за попередні злочини? США відзначають перші роковини з часу загибелі Джорджа Флойда. Місто, яке ніколи не спить: як відновлюється нічне життя Нью-Йорка.
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