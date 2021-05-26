Держсекретар США Блінкен привітав Грузію з Днем незалежності

Держсекретар США Ентоні Блінкен направив народу і уряду Грузії вітання з нагоди Дня незалежності.

«Сполучені Штати і Грузію пов'язує стратегічне партнерство, засноване на спільних цінностях, - наголошується в заяві глави Держдепартаменту. - ... Ми маємо намір і далі підтримувати Грузію в її зусиллях щодо зміцнення демократичних процесів і створення повномасштабної залученості парламенту».

Як підкреслюється в документі, «США будуть як і раніше надавати підтримку євроатлантичним прагненням Грузії, а також її зусиллям на шляху просування демократії і економічного розвитку у той час, коли вона відновлюється після пандемії коронавірусу».

США продовжать допомагати Грузії в її прагненні зміцнити свою обороноздатність і висловлюють їй вдячність за внесок в діяльність місії НАТО в Афганістані, заявив держсекретар Блінкен.

«Ми шануємо грузин, які пожертвували собою в ім'я глобального миру і безпеки», - йдеться в заяві.

«Сполучені Штати твердо підтримують суверенітет і територіальну цілісність Грузії в її міжнародно визнаних кордонах і засуджують окупацію Росією належать Грузії регіонів - Абхазії і Південної Осетії», - підкреслює зовнішньополітичне відомство США.

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