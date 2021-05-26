ЄС може ввести санкції проти хімічної промисловості Білорусі - Bloomberg

Євросоюз планує до червня ввести новий пакет економічних санкцій проти Білорусі, через насильницьке приземлення літака авіаліній Ryanair та арешт Протасевича, повідомляє Bloomberg з посиланням на європейського чиновника, знайомого із ситуацією.

Нові обмеження можуть торкнутися вуглекислого калію, який використовується у якості добрива. Вуглекислий калій становить одну з головних для Білорусі статей експорту. Білорусь задовольняє велику частину попиту на калій країн Європи. Вуглекислий калій є єдиним необмеженим природнім ресурсом Білорусі.

Європейські лідери нині обговорюють «адресні економічні санкції», розповів чиновник. Вони вже працюють над підготовкою механізму запровадження цих санкцій. Калійну промисловість можуть вибрати через те, що в ній найбільш активні державні підприємства, як сказав європейський чиновник. Виробник калію, державне підприємство «Білоруськалій» - один зі світових лідерів з виробництва добрив.

Чиновник також повідомив, що санкції можуть бути введені проти білоруських авіаліній «Белавіа".

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