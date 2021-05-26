Президент Байден доручив розвідці провести додаткове розслідування походження COVID-19

Президент США Джо Байден у середу заявив, що посилить зусилля з’ясувати походження COVID-19 на тлі нової позиції експертного середовища, що вірус міг мати природнє походження, або був створений у лабораторії у Вухані.

Байден доручив розвідці подвоїти їх зусилля, щоб дійти однозначного висновку щодо походження вірусу, давши їм на це три місяці. В рамках цього розслідування розвідка має уточнити, в яких областях можуть знадобитися подальші дослідження, включаючи конкретні питання для Китаю. Байден також розпорядився, щоб до цих зусиль підключилися національні лабораторії та інші державні відомства. Крім того, розвідка має відзвітувати про виконану роботу перед Конгресом.

«Сполучені Штати також продовжать працювати з партнерами-однодумцями по всьому світу, щоб примусити Китай взяти участь у повному, прозорому, базованому на доказах міжнародному розслідуванні та надати доступ до всієї причетної до справи інформації та даних», - додав президент Байден.

«Ще на початку 2020 року, коли з'явився COVID-19, я закликав CDC отримати доступ до Китаю і дізнатися більше про вірус, щоб ми могли боротися з ним більш ефективно. Той факт, що ми не змогли вислати туди наших інспекторів в ті перші місяці, завжди буде перешкоджати будь-якому розслідування походження COVID-19», - зазначив Байден.

«Однак незабаром після мого вступу на посаду президента, в березні, мій радник з національної безпеки доручив розвідувальному співтовариству підготувати доповідь за результатами останнього аналізу походження COVID-19, в тому числі про те, чи виник вірус в результаті контакту людини із зараженою твариною або в внаслідок інциденту в лабораторії, - продовжив президент. - Я отримав цю доповідь на початку цього місяця і попросив провести подальшу роботу. На сьогоднішній день розвідувальне співтовариство США схиляється до двох вірогідних сценаріїв, але не дійшло до остаточного висновку з цього питання. Їх нинішня позиція така: "У той час як два елементи розвідувального співтовариства схиляються до першого сценарію, а один - до другого (в обох випадках з низькою або середнім ступенем впевненості), більшість представників національної розвідки не вважає, що є достатньо інформації, щоб порахувати один з варіантів більш імовірним», - заявив президент.

Раніше Генеральний Директор Світової Організації Охорони Здоров’я Тедрос Гебреєсус зазначив, що необхідне додаткове дослідження походження вірусу та додав, що розглядаються всі версії.