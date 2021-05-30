США рекомендують пілотам діяти гранично обережно в білоруському повітряному просторі

Федеральне управління цивільної авіації США 28 травня випустило повідомлення для пілотів, у якому рекомендується виявляти граничну обережність у білоруському повітряному просторі.

Вашингтон зупинив дію договору про повітряне сполучення між країнами. 23 травняБілий дім повідомив, що Сполучені Штати засуджують події, пов’язані із примусовою посадкою літака Ryanair.

28 травня в Адміністрації президента США повідомили про намір запровадити нові санкції проти білоруської економіки з 3 червня.

Речниця адміністрації Джен Псакі оголосила, що обмеження стосуватимуться дев’яти білоруських державних підприємств.

Адміністрація Байдена закликала Олександра Лукашенка дати згоду на проведення міжнародного розслідування подій 23 травня, негайно звільнити всіх політичних в’язнів і вступити в діалог із лідерами демократичної опозиції та громадянського суспільства для обговорення проведення нових президентських виборів.

23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що летів з Греції у Литву, був посаджений у Мінську після того, як диспетчери повідомили екіпажу про можливу підготовку теракту на борту.

Двоє пасажирів рейсу, опозиційний блогер Роман Протасевич і його подруга Софія Сапега, були затримані. Їм загрожують тривалі тюремні терміни.

Країни Євросоюзу характеризують інцидент із літаком як повітряне піратство. Країнам ЄС рекомендовано закрити повітряний простір для білоруських авіакомпаній, рейси національного перевізника «Белавіа» в більшість європейських міст скасовані.

Дивіться також: Фермерам у США платять за засівання землі на зиму - програма із захисту клімату: