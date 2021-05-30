Двоє людей загинуло, принаймні двадцять отримали поранення внаслідок стрілянини поблизу Маямі

Двоє людей загинуло та ще принаймні двадцять отримали поранення внаслідок стрілянини у більярдному клубі у містечку Гаялеа на північ від Маямі, повідомляє місцева поліція в Твіттері.

«Я на місці чергового цільового та боягузливого акту насильства з використанням вогнепальної зброї, внаслідок якого отримали поранення 20 людей, двоє нажаль загинуло. Ці холоднокровні вбивці нерозбірливо відкрили вогонь по натовпу, і ми прагнемо правосуддя. Мої найглибші співчуття родинам жертв», - написав у Твіттері начальник поліції району Маямі-Дейд Альфредо Рамірез.

Троє нападників, вийшовши з білого Ніссану Pathfinder, відкрили вогонь з бойової зброї та пістолетів по натовпу, який зібрався на концерт, повідомляє канал CNN. За словами CNN, від 20 до 25 людей були госпіталізовані.

Напад стався в неділю вранці, повідомляє місцевий канал CBS4 Miami, принаймні одна поранена людина перебуває у критичному стані. За словами CBS4 Miami, арештованих поки нема.

Цього року у США сталося вже принаймні 200 випадків масової стрілянини, повідомляє неприбуткова організація Архів Насильства з використанням вогнепальної зброї.

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