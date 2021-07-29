ЧасТайм. Наскільки серйозною є загроза нової ескалації агресії Росії?

В ефірі Час-Тайм. У День сил спецоперацій, який відзначають в Україні, президент Зеленський підписав закон "Про основи національного спротиву". Американські експерти вказують на те, що ймовірність нової ескалації російської агресії проти України лишається високою. Наскільки серйозною є загроза, і як США можуть допомогти її мінімізувати? 12 республіканських сенаторів планують блокувати затвердження посадовців Міністерства фінансів, якщо адміністрація Байдена не запровадить санкції проти Північного Потоку-2. Землетрус магнітудою 8.2 бали cколихнув Аляску. Пожежі на західному узбережжі США: подробиці та прогнози метеорологів. Понад півсотню країн на 5 континентах на легкомоторному літаку планує перетнути наодинці 19-річна пілотеса із Європи: що мотивує молоду жінку побити світовий рекорд?