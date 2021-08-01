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Білоруську бігунку завчасно висилають із Токіо після критики керівництва збірної. Вона хоче просити притулку

Спортсменка Христина Тимановська

Національний олімпійський комітет Білорусі відсторонив спортсменку Христину Тимановську від змагань на Олімпійських іграх у Токіо.

2 серпня вона повинна була брати участь у кваліфікації Олімпіади-2020 на дистанції 200 метрів, але 1 серпня представники білоруської збірної супроводили її в аеропорт.

«За висновком лікарів, у зв’язку з емоційно-психологічним станом білоруської легкоатлетки Христини Тимановської, тренерський штаб національної команди з легкої атлетики ухвалив рішення про припинення виступу спортсменки на Іграх XXXII Олімпіади», – йдеться в заяві НОК Білорусі.

Напередодні Тимановська розкритикувала білоруських спортивних чиновників. За її словами, через те, що білоруські бігунки з естафетної команди 4x400 метрів не здали достатню кількість допінг-тестів, їх не допустили до участі в Олімпійських іграх, а «заткнути дірку» вирішили спортсменкою, яка збиралася бігти дистанції 100 і 200 метрів.

На питання «Єврорадіо» про те, чи боїться вона повертатися до Білорусі, Тимановська відповіла: «Так». Вона також додала, що лікарі не оглядали її до рішення про зняття зі змагань.

Тимановська сказала журналістам, що планує просити притулку в Європі.

В інтерв’ю Reuters Тимановська сказала, що її доставили в аеропорт проти її волі. Вона також повідомила агентству, що звернулася до білоруської діаспори в Токіо, щоб її забрали з аеропорту.

Спортсменка також звернулася до керівництва Міжнародного олімпійського комітету з проханням негайно втрутитися у ситуацію. Зараз вона перебуває під охороною поліції в аеропорту.

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