«Суверенітет та безпека України мають бути пріоритетом зовнішньої політики Німеччини» – глава ХДС Німеччини Армін Лашет

Кандидат на посаду канцлера Німеччини, глава Християнсько-демократичного Союзу Армін Лашет в інтерв’ю польській газеті Rzeczpospolita заявив, що європейська та німецька політика мають завжди враховувати інтереси партнерів у Східній та Центральній Європі.

«Мені зрозуміло, що відданість суверенітету та безпеці України має бути пріоритетом зовнішньої політики Німеччини. Не менш важливо підкреслити Росії, що ми не сприймаємо ситуації, коли вона порушує міжнародне право, нападає на західні демократії, вдаючись до гібридних дій, або порушує основні права людини та громадянина у своїй країні», - сказав політик.

Лашет наполягає на спільному ставленні Європи до Росії. «Європейська та німецька політика має бути послідовною та завжди враховувати інтереси наших партнерів у Східній та Центральній Європі. Тому пошук тісної угоди з Польщею, країнами Балтії та іншими східними партнерами, коли мова йде про енергетичну безпеку у Східній Європі, є для мене дуже важливим питанням», - сказав в інтерв’ю Rzeczpospolita Лашет.

В матеріалі використані джерела Rzeczpospolita

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