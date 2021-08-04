Час-Тайм. Конгресмени хочуть перекрити потік грошей режиму Лукашенка

В ефірі Час-Тайм. США мають надати Україні будь-яку необхідну допомогу для розслідування смерті білоруського активіста, - сенатор Кріс Мерфі. В Держдепі США ретельно стежать за ходом розслідування обставин смерті Віталія Шишова. Кількість госпіталізацій із Ковід-19 у Флориді продовжує бити рекорди. Президент Байден закликав губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо піти у відставку. Чому проти «діпфейків» так важко боротись, і чи допоможуть у цьому зміни у законодавстві? На Олімпійських іграх 2024 має дебюдувати новий вид спорту - брейк-данс. Позмагатися у цій дисципліні сподіваються і українці. Наче бджоли: В університеті Меріленда створили крихітні розумні дрони.