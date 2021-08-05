Студія Вашингтон. Байден закликав Куомо піти у відставку
Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати мають надати Україні будь-яку необхідну допомогу для розслідування смерті білоруського активіста, - сенатор-демократ Кріс Мерфі. Ретельно стежать за ходом розслідування обставин смерті Віталія Шишова і в Державному департаменті США. Кількість госпіталізацій із Ковід-19 в американській Флориді продовжує бити рекорди, і вже перевищила статистику липня 2020. Президент Джо Байден закликав губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо піти у відставку.
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серпень 04, 2021
Студія Вашингтон. Що білоруські активісти кажуть про смерть Шишова?
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Студія Вашингтон. Неймовірна історія порятунку Дмитрика Свічинського
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