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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Байден закликав Куомо піти у відставку

Студія Вашингтон. Байден закликав Куомо піти у відставку
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Студія Вашингтон. Байден закликав Куомо піти у відставку

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати мають надати Україні будь-яку необхідну допомогу для розслідування смерті білоруського активіста, - сенатор-демократ Кріс Мерфі. Ретельно стежать за ходом розслідування обставин смерті Віталія Шишова і в Державному департаменті США. Кількість госпіталізацій із Ковід-19 в американській Флориді продовжує бити рекорди, і вже перевищила статистику липня 2020. Президент Джо Байден закликав губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо піти у відставку.

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