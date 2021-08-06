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Час-Тайм. Українська делегація у Вашингтоні – ексклюзивні подробиці

Час-Тайм. Українська делегація у Вашингтоні – ексклюзивні подробиці
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Час-Тайм. Українська делегація у Вашингтоні – ексклюзивні подробиці

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В ефірі Час-Тайм. Інтерв’ю із Дмитром Кулебою та Андрієм Єрмаком: акценти зустрічей із сенаторами США, проблемні питання двосторонніх відносин та майбутнє співпраці України та Сполучених Штатів. Найбільшу з початку липня кількість щеплень від коронавірусу зробили американці. Байден: до 2030-го року половина нових авто, проданих в країні, має бути електричними. Як розвиваються технології безпечного кермування? Пожежа у в Каліфорнії знищила центральну частину історичного містечка. Як у Бейруті проходять відновлювальні роботи над об`єктами культурної спадщини.

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