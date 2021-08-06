Як у Бейруті проходять відновлювальні роботи над об`єктами культурної спадщини. Відео

Цього тижня минув вже рік від безпрецедентного за масштабами і руйнуваннями вибуху в порту ліванської столиці. Втім від трагедії, яка забрала життя 214 людей, та емоційної травми досі не можуть оговтатися мешканці Бейрута. Тривають відновлювальні роботи і над обєктами культурної спадщини. Це історія про музей Сурсок, реставруючи який майстри сподіваються повернути життя у спустошений катастрофою мистецький Бейрут.