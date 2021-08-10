Час-Тайм. Як у США пропонують викривати корупціонерів?

В ефірі Час-Тайм. США виступили на підтримку вірян Православної церкви України в Криму. Сполучені Штати мають намір притягнути режим Лукашенка до відповідальності, - радник Білого дому з нацбезпеки. Відмовляти корупціонерам у візах та публічно називати їх імена: подробиці законопроекту конгресменів та сенаторів США. Чому між Вашингтоном і Москвою закручується новий виток охолодження дипломатичних відносин? Ситуація в Афганістані стрімко погіршується, – спецпредставник США. Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо подав у відставку. Як працює сімейна медицина у США – на прикладі центру у Колорадо, де обслуговують і українською мовою.