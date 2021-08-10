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Публічно називати прізвища тих, кому відмовлено у візі: новий антикорупційний законопроект США. Відео

Публічно називати прізвища тих, кому відмовлено у візі: новий антикорупційний законопроект США. Відео
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Публічно називати прізвища тих, кому відмовлено у візі: новий антикорупційний законопроект США. Відео

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Незабаром Державний департамент може отримати право публічно називати прізвища тих, кому відмовлено у візі у США. Зараз така інформація не розголошується. У Сенаті та Палаті представників зареєстрували відповідний законопроект, націлений проти іноземних корупціонерів та людей, що порушують права людини і яким через це заборонено в'їзд у США. Розповідаючи про цей докумет, американські медіа ілюструють його прізвищами українських олігархів та екс посадовців.

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