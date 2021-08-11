Студія Вашингтон
Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати виступили на підтримку вірян Православної церкви України в Криму, де російські силовики зірвали недільну службу у монастирі єпархії ПЦУ під приводом, що богослужіння начебто порушує російське законодавство. США мають намір притягнути режим Лукашенка до відповідальності, - радник Білого дому з питань нацбезпеки. Ситуація в Афганістані стрімко погіршується, – спецпредставник США. Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо подав у відставку. Вперше з березня 2020 Канада дозволила американським громадянам, повністю вакцинованим від Ковід-19, перетинати її наземні кордони.
Випуски
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серпень 10, 2021
Студія Вашингтон. Висновки нового звіту ООН щодо кліматичних змін
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серпень 06, 2021
Студія Вашингтон. РФ продовжує суперечити всім принципам ОБСЄ, - США
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серпень 05, 2021
Студія Вашингтон. Байден закликав Куомо піти у відставку
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серпень 04, 2021
Студія Вашингтон. Що білоруські активісти кажуть про смерть Шишова?
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серпень 03, 2021
Студія Вашингтон. Неймовірна історія порятунку Дмитрика Свічинського