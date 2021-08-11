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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон

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Студія Вашингтон

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати виступили на підтримку вірян Православної церкви України в Криму, де російські силовики зірвали недільну службу у монастирі єпархії ПЦУ під приводом, що богослужіння начебто порушує російське законодавство. США мають намір притягнути режим Лукашенка до відповідальності, - радник Білого дому з питань нацбезпеки. Ситуація в Афганістані стрімко погіршується, – спецпредставник США. Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо подав у відставку. Вперше з березня 2020 Канада дозволила американським громадянам, повністю вакцинованим від Ковід-19, перетинати її наземні кордони.

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