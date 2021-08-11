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Масштабні санкції проти режиму Лукашенка частково стали наслідком візиту у Вашингтон Тихановської, - посолка США в Білорусі. Відео

Масштабні санкції проти режиму Лукашенка частково стали наслідком візиту у Вашингтон Тихановської, - посолка США в Білорусі. Відео
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Масштабні санкції проти режиму Лукашенка частково стали наслідком візиту у Вашингтон Тихановської, - посолка США в Білорусі. Відео

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Масштабні санкції проти режиму Лукашенка в Білорусі, які 9го серпня, в річницю білоруських виборів, запровадив своїм указом президент Байден, частково стали наслідком візиту у Вашингтон Світлани Тихановської. Про це в ексклюзивному інтрев'ю Голосу Америки сказала посолка США в Білорусі Джулі Фішер.

За словами дипломатки, Тихановську приймали у Вашингтоні на найвищому рівні.

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