Масштабні санкції проти режиму Лукашенка частково стали наслідком візиту у Вашингтон Тихановської, - посолка США в Білорусі. Відео

Масштабні санкції проти режиму Лукашенка в Білорусі, які 9го серпня, в річницю білоруських виборів, запровадив своїм указом президент Байден, частково стали наслідком візиту у Вашингтон Світлани Тихановської. Про це в ексклюзивному інтрев'ю Голосу Америки сказала посолка США в Білорусі Джулі Фішер.