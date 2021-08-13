Автопромисловість: чому виробники не можуть задовольнити попити на нові автомашини. Відео

Коли понад рік тому, пандемія Ковід-19 сповільнила планету, ринок нових автомобілів у США, який стабільно зростав і перевищував 17 мільйонів машин на рік, зменшився на майже 40%. З поверненням до нормального життя, ринок стабілізувався. Однак виникла нова проблема. На ринку немає достатньо автомобілів аби задовольнити попит. Причина – у нестачі напівпровідникових чіпів. Чому так сталось?