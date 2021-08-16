Рада Безпеки ООН закликає до переговорів щодо створення нового уряду в Афганістані

Рада Безпеки ООН в понеділок закликала до проведення переговорів щодо створення нового уряду в Афганістані, припинення бойових дій та жорстокого поводження з людьми після того як Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, про «жахливі» порушення прав людини, повідомляє агенство Reuters.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш в понеділок закликав Раду Безпеки «використовувати всі наявні в його розпорядженні інструменти для придушення глобальної терористичної загрози в Афганістані» і гарантувати дотримання основних прав людини.

«Ми отримуємо жахливі повідомлення про жорсткі обмеження прав людини по всій країні. Я особливо стурбований повідомленнями про часті порушення прав людини по відношенню до жінок і дівчаток в Афганістані », - сказав Гутерріш, звертаючись до 15 членів Радбезу.

«Ми не можемо і не повинні кинути народ Афганістану напризволяще», - додав він.

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