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Що кажуть колишні перекладачі США в Афганістані, які вже змогли виїхати з країни. Відео

  • Голос Америки
Що кажуть колишні перекладачі США в Афганістані, які вже змогли виїхати з країни. Відео
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Що кажуть колишні перекладачі США в Афганістані, які вже змогли виїхати з країни. Відео

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У Пентагоні підтвердили, що розглядають можливість розмістити понад 20 тисяч афганців - тих, які працювали із американськими військовими в Афганістані та їхніх родин - на кількох базах на території США, допоки вони чекатимуть розгляду їхніх візових заявок. Нині США прийняли вже понад тисячу афганців за програмою спеціальних імміграційних віз. Що кажуть колишні перекладачів в Афганістані, які вже змогли виїхати з країни?

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