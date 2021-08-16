Що кажуть колишні перекладачі США в Афганістані, які вже змогли виїхати з країни. Відео

У Пентагоні підтвердили, що розглядають можливість розмістити понад 20 тисяч афганців - тих, які працювали із американськими військовими в Афганістані та їхніх родин - на кількох базах на території США, допоки вони чекатимуть розгляду їхніх візових заявок. Нині США прийняли вже понад тисячу афганців за програмою спеціальних імміграційних віз. Що кажуть колишні перекладачів в Афганістані, які вже змогли виїхати з країни?