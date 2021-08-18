Як просувається процес евакуації цивільних, і західних громадян, і тих афганців? Відео

За даними Міжнародного комітету з порятунку, загалом тих, хто допомагав американцям, налічується в Афганістані до 300 тисяч. Талібан пообіцяв їм "амністію", але гарантій ніхто дати не може. Часу до кінця місяця, коли західні війська мають остаточно вийти з Афганістану, лишається не так і багато. Як просувається процес евакуації цивільних, і західних громадян, і тих афганців, кому загрожує небезпека розправи талібану?