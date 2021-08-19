Сотні людей вийшли на вулиці столиці Афганістану Кабула та інших міст на знак протесту проти захоплення влади Талібаном. Бойовики знову жорстоко розігнали натовп. У місті Асадабад загинуло двоє людей, а в іншому, Хост, таліби запровадили комендантську годину.
Головне про розвиток подій в Афганістані та операцію з евакуації. Відео
Тим часом, у Пентагоні повідомили, що від початку 14 серпня операції з евакуації, США вже вивезли із Афганістану понад 7 тисяч людей, 2 тисячі - за минулу добу. Головне про розвиток подій в Афганістані та операцію з евакуації.
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