Представники афганської громади Каліфорнії проводять численні акції у різних містах: що вони кажуть. Відео

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Під час попереднього правління талібів 20 років тому, Афганістан був чи не найнебезпечнішою країною для жінок. Їх привселюдно страчували, змушували до дитячих шлюбів, забороняли вчитись і працювати. Днями Талібан запевнив, що дотримуватиметься прав жінок у межах законів шаріату. Проте міжнародна спільнота і представники діаспори кажуть, що афганські жінки, зокрема, політики, атлетки та представниці інших публічних професій, - у серйозній небезпеці.