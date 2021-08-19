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Представники афганської громади Каліфорнії проводять численні акції у різних містах: що вони кажуть. Відео

  • Голос Америки
Представники афганської громади Каліфорнії проводять численні акції у різних містах: що вони кажуть. Відео
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Представники афганської громади Каліфорнії проводять численні акції у різних містах: що вони кажуть. Відео

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Щоб привернути увагу до загрози й закликати американську владу впустити до США усіх біженців, одна із найбільших афганських громад у Каліфорнії ледь не щодня проводить велелюдні акції.

Під час попереднього правління талібів 20 років тому, Афганістан був чи не найнебезпечнішою країною для жінок. Їх привселюдно страчували, змушували до дитячих шлюбів, забороняли вчитись і працювати. Днями Талібан запевнив, що дотримуватиметься прав жінок у межах законів шаріату. Проте міжнародна спільнота і представники діаспори кажуть, що афганські жінки, зокрема, політики, атлетки та представниці інших публічних професій, - у серйозній небезпеці.

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