Як в руках Талібану опинилася американська зброя та устаткування? Відео

Всі американці, які захочуть залишити Афганістан - зможуть це зробити - про це заявив президент США Джо Байден у новому зверненні до американців. Він зазначив, що Сполученим Штатам вдалося досягнути значного процесу в питанні евакуації, і з минулої суботи Вашингтон вже вивіз 13 тисяч людей із Афганістану. Одне з найбільш критичних питань, які ставлять зараз адміністрації, - як в руках Талібану опинилася американська зброя та устаткування. Чи знають у Пентагоні, скільки одиниць зброї потрапило до талібів і що із цим робити?