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Як в руках Талібану опинилася американська зброя та устаткування? Відео

Як в руках Талібану опинилася американська зброя та устаткування? Відео
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Як в руках Талібану опинилася американська зброя та устаткування? Відео

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Всі американці, які захочуть залишити Афганістан - зможуть це зробити - про це заявив президент США Джо Байден у новому зверненні до американців. Він зазначив, що Сполученим Штатам вдалося досягнути значного процесу в питанні евакуації, і з минулої суботи Вашингтон вже вивіз 13 тисяч людей із Афганістану. Одне з найбільш критичних питань, які ставлять зараз адміністрації, - як в руках Талібану опинилася американська зброя та устаткування. Чи знають у Пентагоні, скільки одиниць зброї потрапило до талібів і що із цим робити?

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