Як мешканці Нью-Йорка об’єдналися у пошуках собаки, заради якого перекрили тунель до міста. Відео

У багатомільйонному Нью-Йорку, не важко загубитися людині, не говорячи про тварину. Так сталося із собакою Нью-Йоркської медичної сестри. Після оголошення у соціальних мережах, сотні людей долучилися до пошуків тварини. Заради неї було перекрито рух в одному з тунелів, що ведуть до міста, і завжди переповнені автомобілями. Як мешканці Мангеттена цілий тиждень шукали собаку?