Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Як мешканці Нью-Йорка об’єдналися у пошуках собаки, заради якого перекрили тунель до міста. Відео

  • Голос Америки
Як мешканці Нью-Йорка об’єдналися у пошуках собаки, заради якого перекрили тунель до міста. Відео
Embed
Як мешканці Нью-Йорка об’єдналися у пошуках собаки, заради якого перекрили тунель до міста. Відео

No media source currently available

0:00 0:02:37 0:00
Direct link

У багатомільйонному Нью-Йорку, не важко загубитися людині, не говорячи про тварину. Так сталося із собакою Нью-Йоркської медичної сестри. Після оголошення у соціальних мережах, сотні людей долучилися до пошуків тварини. Заради неї було перекрито рух в одному з тунелів, що ведуть до міста, і завжди переповнені автомобілями. Як мешканці Мангеттена цілий тиждень шукали собаку?

Facebook Forum

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG