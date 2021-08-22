Блінкен та Ландсбергіс обговорили репресії в Білорусі

Держсекретар США Ентоні Блінкен в суботу телефоном обговорив з міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом репресії щодо громадянського суспільства в Білорусі. Про це йдеться у повідомленні речника Держдепартаменту США Неда Прайса, розміщеному на сайті відомства.

Блінкен і Ландсбергіс підтвердили міцність і широту американо-литовських відносин. «Держсекретар і міністр закордонних справ підтвердили нашу непорушну підтримку білоруського продемократичного руху і закликали режим Лукашенка негайно припинити репресії щодо білорусів і його кампанію по організації незаконних потоків мігрантів через кордони [Білорусі]», - повідомив Прайс

Очільники закордонних відомств США та Литви також обговорили питання Китаю. «Держсекретар Блінкен підкреслив непорушну солідарність США з нашим союзником по НАТО і партнером по ЄС, Литвою, в умовах примусової поведінки з боку Китайської Народної Республіки», - цдеться в повідомленні Держдепартаменту.

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