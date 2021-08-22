США використають 18 літаків комерційних компаній для перевезення евакуайованих з Афганістану

Пентагон заявив у неділю, що США використають 18 літаків комерційних компаній для перевезення евакуйованих з Афганістану. Літаки, в тому числі лайнери авіакомпаній United, American Airlines і Delta не здійснюватимуть рейси в Кабул, але будуть використовуватися для перевезення людей, вже вивезених з Афганістану, йдеться у повідомленні міноборони США.

Літаки «будуть використовуватися для подальших перевезень пасажирів з тимчасових притулків і тимчасових проміжних баз», наголошується в заяві представника Пентагону Джона Кірбі, поширеному в неділю. В повідомленні йдеться, що такий крок дозволить військовим літакам зосередитись на операціях в Кабулі та за його межами.

«Міністерство оборони не очікує серйозного впливу задіяння [Цивільного резервного повітряного флоту] на комерційні рейси», - заявив представник Пентагону Джон Кірбі.

Це буде третій випадок використання Цивільного резервного повітряного флоту. Вперше до нього вдалися під час війни в Перській затоці в 1990-1991 році, а потім - під час вторгнення в Ірак в 2002-2003 році.

В матеріалі використані джерела Reuters та Міністерства оборони США.

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