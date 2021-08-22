Байден візьме участь у віртуальній зустрічі «Великої сімки» відносно ситуації в Афганістані

Президент США Джо Байден візьме участь у віртуальному нараді лідерів «Великої сімки» у вівторок, присвяченому ситуації в Афганістані, йдеться в повідомленні речниці Білого дому Джен Псакі, розміщеному на сайті Білиого дому.

«Лідери обговорять продовження тісної координації нашої політики щодо Афганістану і евакуацію наших громадян, хоробрих афганців, які підтримували нас протягом останніх двох десятиліть, і інших уразливих афганців», - Джен Дженніфер Псакі.

Лідери країн «сімки» також обговорять плани надання гуманітарної допомоги і підтримки афганським біженцям, зазначила вона.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що він закликав провести у вівторок нараду лідерів «Великої сімки» для обговорення афганської кризи та, зокрема, запобігання його ескалації.

В матеріалі використані джерела офіційного сайту Білого дому.

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