Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Байден візьме участь у віртуальній зустрічі «Великої сімки» відносно ситуації в Афганістані

  • Голос Америки

Президент США Джо Байден візьме участь у віртуальному нараді лідерів «Великої сімки» у вівторок, присвяченому ситуації в Афганістані, йдеться в повідомленні речниці Білого дому Джен Псакі, розміщеному на сайті Білиого дому.

«Лідери обговорять продовження тісної координації нашої політики щодо Афганістану і евакуацію наших громадян, хоробрих афганців, які підтримували нас протягом останніх двох десятиліть, і інших уразливих афганців», - Джен Дженніфер Псакі.

Лідери країн «сімки» також обговорять плани надання гуманітарної допомоги і підтримки афганським біженцям, зазначила вона.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що він закликав провести у вівторок нараду лідерів «Великої сімки» для обговорення афганської кризи та, зокрема, запобігання його ескалації.

В матеріалі використані джерела офіційного сайту Білого дому.

Читайте також: "США використають 18 літаків комерційних компаній для перевезення евакуайованих з Афганістану"

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG