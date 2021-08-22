Меркель у Києві: приступаємо до переговорів про можливості продовжити контракт в 2024 році. Відео

Німеччина буде виступати за нові санкції проти Росії, якщо Москва використає "Північний потік-2" як зброю, заявила після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським канцлер Німеччини Анґела Меркель. Зеленський, в свою чергу, заявив, що можливість українського транзиту в майбутньому поки зовсім неясна. Меркель приїхала до Києва через два дні після зустрічі з Володимиром Путіним у Москві, де вона також висловилася за те, щоб транзит газу через Україну тривав. У п'ятницю російський президент повідомив, що для завершення будівництва "Північного потоку-2" залишилося укласти 15 кілометрів труб.