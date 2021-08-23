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Колишні посли США в Україні згадують найкращі моменти каденції. Відео

Колишні посли США в Україні згадують найкращі моменти каденції. Відео
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Колишні посли США в Україні згадують найкращі моменти каденції. Відео

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Верховна Рада проголосила незалежність України 24 серпня 91-го року, утім міжнародне визнання новостворена держава почала отримувати лише після проведення референдуму та перших виборів президента 1-го грудня. США офіційно визнали незалежність України 25 грудня, а менш ніж як за місяць у Києві відкрилось американське посольство. Із того часу Америку там представляли 9 послів. Троє з них розповіли Марії Прус про найцікавіші моменти їх каденції.

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