Колишні посли США в Україні згадують найкращі моменти каденції. Відео

Верховна Рада проголосила незалежність України 24 серпня 91-го року, утім міжнародне визнання новостворена держава почала отримувати лише після проведення референдуму та перших виборів президента 1-го грудня. США офіційно визнали незалежність України 25 грудня, а менш ніж як за місяць у Києві відкрилось американське посольство. Із того часу Америку там представляли 9 послів. Троє з них розповіли Марії Прус про найцікавіші моменти їх каденції.