ООН закликає до негайного надання доступу до повітряного мосту з Афганістаном для доставки медичної допомоги

Офіс Всесвітньої організації охорони здоров’я для Східно-Середземноморського регіону закликав до надання «негайного та безперешкодного доступу» до повітряного мосту, щоб надіслати медикаменти та медичне устаткування в Афганістан, у той час, як Кабульський аеропорт закритий для комерційних рейсів, пише видання The Hill.

«У той час, як головна увага за останні кілька днів зосереджена на повітряних операціях з евакуації іноземців та уразливих афганців, величезні гуманітарні потреби, які має більшість населення, не повинні і не можуть ігноруватись…Через те, що Кабульський аеропорт не приймає комерційні рейси, ми не маємо шляхів направити в країну устаткування тим, хто його потребує», - заявив представник офісу. Згідно з представниками ООН, ВООЗ нині має на землі запаси медичної допомоги лише на півтора тижня. Понад 500 тисяч тон устаткування зараз чекають на доставку в Афганістан з Дубаї. Представники допомогових агенств запропонували, щоб літаки, які направляються в Афганістан для евакуації, скидали цю допомогу з повітря.

«Конфлікт, переміщення, посуха та пандемія коронавірусу – все це призводить до складної та відчайдушної ситуації в Афганістані. Гуманітрані агентства потребують підтримки та допомоги, щоб задовольнити зростаючі потреби в Афганістані та переконатись, щоб ніхто не помирав через брак доступу до допомоги», - кажуть у ВООЗ.

В матеріалі використані джерела The Hill

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