Студія Вашингтон. Оркестр США на параді до Дня Незалежності України
Сьогодні у Студії Вашингтон. Разом з українськими колегами святковим Хрещатиком пройде всесвітньовідомий джаз-бенд ВПС США у Європі. Український прапор розгорнуто і у столиці США, Вашингтоні. Сполучені Штати Америки підтримують Кримську платформу. Про це заявила у Києві представниця президента США, міністр енергетики Дженніфер М. Гренголм.
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