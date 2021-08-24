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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Оркестр США на параді до Дня Незалежності України

Студія Вашингтон. Оркестр США на параді до Дня Незалежності України
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Студія Вашингтон. Оркестр США на параді до Дня Незалежності України

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Разом з українськими колегами святковим Хрещатиком пройде всесвітньовідомий джаз-бенд ВПС США у Європі. Український прапор розгорнуто і у столиці США, Вашингтоні. Сполучені Штати Америки підтримують Кримську платформу. Про це заявила у Києві представниця президента США, міністр енергетики Дженніфер М. Гренголм.

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