США подякували Україні за евакуацію людей з Афганістану

Сполучені Штати Америки дякують Україні за евакуацію громадян з Афганістану. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій у твіттері посольства США в Україні 24 серпня.

«Вдячні нашим великодушним українським партнерам за евакуацію афганців, представників громадянського суспільства, репортерів, що перебувають у групі ризику, разом зі своїми громадянами. Невтомні команди МЗС України і посольства США в Києві працюють разом безперервно, щоб повернути більше людей», – йдеться в повідомленні.

Напередодні в «Борисполі» сів третій евакуаційний рейс з Кабула. За даними МЗС, ним з Афганістану вивезли 98 пасажирів, серед яких 41 громадянин України.

За словами речника Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка, Україна здійснила три евакуаційні рейси, які вивезли 256 людей: іноземців і українців. Зусилля з евакуації тривають, кажуть у МЗС.

В матеріалі використані джерела Посольства США в Україні

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