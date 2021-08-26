Студія Вашингтон. У США готуються до візиту президента Зеленського
Сьогодні у Студії Вашингтон. Як світ замайорів синьо-жовтими кольорами у День Незалежності України. «День українсько-американської дружби та спадку»: як США на офіційному рівні відзначили 24 серпня. Суд Німеччини: «Газпром» зможе використати лише 50 відсотків потужностей трубопроводу.
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серпень 25, 2021
Студія Вашингтон. У США вітають Україну з Днем Незалежності
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серпень 24, 2021
Студія Вашингтон. Оркестр США на параді до Дня Незалежності України
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серпень 21, 2021
Студія Вашингтон. Тисячі афганців наважилися піти пішки до Туреччини
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серпень 20, 2021
Студія Вашингтон. Що ВООЗ каже про третю дозу вакцини від Ковід-19?
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серпень 19, 2021
Студія Вашингтон. Конгресмени відвідали навчальний центр у Яворові
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серпень 18, 2021
Студія Вашингтон. Як на події в Афганістані реагують у Європі?