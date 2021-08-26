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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. У США готуються до візиту президента Зеленського

Студія Вашингтон. У США готуються до візиту президента Зеленського
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Студія Вашингтон. У США готуються до візиту президента Зеленського

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Як світ замайорів синьо-жовтими кольорами у День Незалежності України. «День українсько-американської дружби та спадку»: як США на офіційному рівні відзначили 24 серпня. Суд Німеччини: «Газпром» зможе використати лише 50 відсотків потужностей трубопроводу.

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