Студія Вашингтон. У США готуються до візиту президента Зеленського

Сьогодні у Студії Вашингтон. Як світ замайорів синьо-жовтими кольорами у День Незалежності України. «День українсько-американської дружби та спадку»: як США на офіційному рівні відзначили 24 серпня. Суд Німеччини: «Газпром» зможе використати лише 50 відсотків потужностей трубопроводу.