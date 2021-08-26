Час-Тайм. Головне про вибухи в Афганістані та ситуацію з евакуацією

В ефірі Час-Тайм. У результаті серії вибухів в Афганістані загинули американські морські піхотинці і ще кілька військовослужбовців отримали поранення, - Пентагон. Що відомо про вибух поблизу аеропорту Кабула, та як це відіб’ється на евакуаційних зусиллях.