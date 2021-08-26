Головне про звіт розвідки США про походження пандемії COVID-19. Американські фахівці обговорюють план щеплення населення дозами-підсилювачами. Тисячі вогнеборців намагаються взяти під контроль стрімку пожежу біля озера Тахо. Як мешканці Нью-Йорка об’єдналися у пошуках собаки, заради якого перекрили тунель до міста.
Час-Тайм. Головне про вибухи в Афганістані та ситуацію з евакуацією
Випуски
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серпень 25, 2021
Час-Тайм. Погіршення ситуації з безпекою в столиці Афганістану
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серпень 24, 2021
Час-Тайм. Світ, разом з Україною, відзначає 30 річницю незалежності
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серпень 23, 2021
Час-Тайм. США вітають Україну із Днем Прапора
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серпень 20, 2021
Час-Тайм. ПП-2, Навальний: про нові санкцій проти Росії
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серпень 19, 2021
Час-Тайм. Зустріч президентів України і США відбудеться 31 серпня
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серпень 18, 2021
Час-Тайм. Велика евакуація. Кому вдалося поїхати з Афганістану?
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