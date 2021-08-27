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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Звіт розвідки США про походження COVID-19 - головне

Студія Вашингтон. Звіт розвідки США про походження COVID-19 - головне
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Студія Вашингтон. Звіт розвідки США про походження COVID-19 - головне

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Головне про серію вибухів в Афганістані. Новий звіт американської розвідки, складений на запит президента Байдена, припускає можливість того, що пандемія COVID-19 розпочалась, як в результаті передачі вірусу від тварини до людини в природних умовах, так і в результаті нещасного випадку в лабораторії у Китаї. У Білому Домі відбулась зустріч президента США з лідерами технологічних гігантів. Президент Джо Байден схвалив декларацію про масштабне стихійне лихо у Каліфорнії. Це дозволить штату, де нині вирують 10 великих лісових пожеж, отримати необхідні федеральні кошти.

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