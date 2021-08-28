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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Що очікує афганських біженців у різних країнах?

Студія Вашингтон. Що очікує афганських біженців у різних країнах?
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Студія Вашингтон. Що очікує афганських біженців у різних країнах?

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Щонайменше 170 людей загинули в результаті теракту, який стався в аеропорту Кабула ввечері 26 серпня. Про це повідомляє з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Афганістану телекомпанія CBS. У багатьох країнах, зокрема, у Європі очікують, що потік афганських шукачів притулку зростатиме. Що очікує афганських біженців?

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