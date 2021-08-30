США рішуче засуджують всі випадки насильницьких зникнень та закликають уряди покласти край цим злочинам – Держсекретар США

30 серпня світ відзначає Міжнародний день жертв насильницьких зникнень чи День зниклих безвісти, встановлений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у 2010 році.

«США висловлюють солідарність з жертвами кричущого злочину насильницьких зникнень та їх рідними, які живуть в агонії через їх відсутність та біль незнання їх місцезнаходження чи долі», - йдеться в офіційній заяві Держсекретаря Ентоні Блінкена, розміщеній на сайті Державного департаменту.

Блінкен нагадав, що кожного року особи зникають після того, як їх арештовують, затримують чи викрадають представники урядів та ті, хто працює на них чи з їх мовчазної згоди. Держсекретар також зауважив, що жертвами цих злочинів часто стають захисники прав людини, політичні активісти, захисники довкілля, а також ті особи, які користуються своїми базовими свободами.

«США рішуче засуджують всі випадки насильницьких зникнень та закликають уряди сприяти поверненню та наданню інформації про всіх жертв насильницького зникнення, як також провести незалежні та прозорі розслідування таких випадків. Уряди повинні покласти край насильницьким зникненням, притягнути винних до відповідальності, розкрити місцезнаходження тих, хто зник, та поважати права людини і базові свободи всіх осіб», - йдеться у заяві Держсекретаря США.

Жертвами насильницьких зникнень та території Криму та Севастополя після незаконної анексії півострова Росією стали 44 людини. Принаймні 258 осіб вважаються зниклими безвісти на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє МЗС України.

В Матеріалі використані джерела Держдепартаменту США та МЗС України

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